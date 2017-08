Schippers naar halve finales 200 meter, Boekelman bereikt finale kogelstoten

De 25-jarige Schippers won met overmacht haar serie in 22,63 en dat was van alle zeven series de snelste tijd. De halve finales zijn donderdag om 22.05 uur en de finale is een dag later om 22.50 uur.

Schippers liep in haar serie snel een op ruime voorsprong en kon het zich permitteren in de laatste meters flink aan krachten te sparen. Ze keek meerde keren om, maar zag dat de concurrentie niet in de buurt was.

Na zeven series bleek dat Schippers de beste tijd van alle deelneemsters had gelopen. Shaunae Miller-Uibo klokte de tweede tijd met 22,69 en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, winnares van het zilver op de 100 meter, zette de derde tijd neer: 22,70.

De Utrechtse is titelverdedigster op de dubbele sprintafstand, na haar goud twee jaar geleden op de WK in Peking.

Bowie

Schippers heeft op papier een grotere kans op de 200 meter dan op de 100 meter, de afstand waarop ze zondag brons pakte. Zeker nu Bowie zich af heeft gemeld.

De 26-jarige Amerikaanse, die met 21,77 de beste seizoenstijd achter haar naam heeft staan en zondag nog goud pakte op de 100 meter, zei eerder al dat ze twijfelde over deelname aan de 200 meter.

Olympisch kampioene Elaine Thompson, die met een vijfde plaats zwaar teleurstelde op de 100 meter, laat de 200 meter eveneens schieten. Van het podium vorig jaar in Rio de Janeiro is daardoor nu alleen Schippers nog in de race.

Boekelman

Boekelman stootte in haar derde poging een afstand van 17,88 meter en dat was genoeg voor een negende plaats bij de kwalificaties. De beste twaalf gingen door naar de eindstrijd.

De 28-jarige Zuid-Hollandse werd in 2006 wereldkampioene onder-20, maar de echte doorbraak bleef lang uit. Vorig jaar maakte ze in Rio de Janeiro eindelijk haar olympisch debuut en dit was haar debuut op een WK.

Woensdagavond is de eindstrijd met de beste twaalf kogelstootsters. Boekelmans zal haar persoonlijk record van 18,66 meter moeten verbeteren om in de buurt van het podium te komen.

De Chinese Lijiao Gong was in de kwalificaties de beste met een afstand van 18,97 meter.