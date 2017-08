Manager Gatlin vindt kritiek van IAAF-voorzitter Coe 'onmenselijk'

Gatlin, die omstreden is na twee dopingschorsingen, verstoorde zaterdag bij de WK atletiek in Londen het afscheidsfeestje van Usain Bolt door voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen te worden op de 100 meter.

De 35-jarige Gatlin werd direct na zijn zege stevig uitgejouwd door het Engelse publiek. Coe maakte vervolgens ook duidelijk dat hij en de internationale atletiekfederatie niet zo blij waren met de overwinning van de dopingzondaar.

"Ik ben niet heel enthousiast dat iemand die twee schorsingen heeft gekregen een van onze belangrijkste prijzen heeft gewonnen", zei Coe. "Dit was niet het perfecte script."

Volgens Nehemiah, zelf voormalig wereldrecordhouder op de 110 meter horden, zijn die uitspraken van de Brit "onmenselijk en onsportief". "Ik wil het gebruik van doping niet goedpraten, maar Justin Gatlin is niet het boegbeeld van dopingzondaars", aldus Nehemiah dinsdag tegen de BBC.

"Hij heeft zijn straf uitgezeten, heeft volgens de regels geleefd en de IAAF heeft hem in ere hersteld. Ze zeiden dat ze het zouden accepteren als hij zou terugkeren in de sport. Dan is het niet terecht als je hem, en hem alleen, neerzet als de boeman."

Bolt

Volgens Nehemiah zouden Coe en de IAAF de regels moeten veranderen als ze niet willen dat betrapte atleten WK-titels kunnen veroveren.

"Op dit moment zijn de regels zo dat je weer mee mag doen aan wedstrijden als je je straf hebt uitgezeten. Maar vervolgens worden de bestrafte atleten wel publiekelijk veroordeeld."

De Amerikaan denkt dat de kritiek van Coe op Gatlin vooral kwam doordat superster Bolt zaterdag zijn laatste individuele 100 meter liep.

"Gatlin won achter Bolt brons bij de Olympische Spelen van 2012 en toen zei niemand wat, net als in 2013, 2014 en 2015. Het werd pas een probleem toen hij Bolt begon uit te dagen."

Koning

Bolt, die zaterdag als derde eindigde in de 100 meter-finale, vroeg direct na de race om "respect" voor Gatlin. "En als Bolt geen problemen heeft met Gatlin, dan zou niemand problemen moeten hebben met hem", stelt Nehemiah. "Als de koning het oké vindt, dan zouden we het allemaal oké moeten vinden."

Gatlin kreeg in 2001 een schorsing van twee jaar omdat hij betrapt was op het gebruik van amfetamine. Na een beroep mocht hij na een jaar weer wedstrijden lopen.

De wereldkampioen van 2005 op de 100 en 200 meter testte in 2006 positief op testosteron, waarvoor hij na beroep vier jaar geschorst werd.