Wereldrecord heeft geen invloed op besluit over toekomst voor Kromowidjojo

De 26-jarige Groningse zei eerder al dat ze na de World Cups dit seizoen bekend maakt of al dan niet een punt achter haar carrière zet. Het wereldrecord van 22,93 dat ze maandag in Berlijn neerzette speelt geen rol in haar beslissing.

"Ik focus me eerst nog op de World Cup in Eindhoven, de laatste World Cup van dit blok. Dan ga ik even vakantie vieren en daarna zien we verder", zegt Kromowidjojo tegen de NOS.

Sinds maandag is Kromowidjojo de eerste vrouw ter wereld die onder de 23 seconden dook. Het vorige wereldrecord stond sinds vorige week met 23,10 op naam van de Zweedse Sarah Sjöström.

Sjöström

'Kromo' zag een snelle tijd wel aankomen, maar een ruime verbetering van het wereldrecord had ze niet verwacht. "Het ging heel goed, maar ik had niet gedacht dat ik onder de 23 seconden kon zwemmen. Mijn eigen pr moest er in elk geval aan. Ik wist dat ik sneller zou kunnen en dat is goed gelukt."

Met haar toptijd heroverde Kromowidjojo haar eigen record dat ze een week geleden kwijtraakte aan Sjöström, die op de World Cup in Moskou 23,10 zwom. Kromowidjojo had het record op de kortebaan sinds augustus 2013 in handen met 23,24. Die toptijd evenaarde ze in december 2015.

"Toen Sjöström vorige week het record zwom dacht ik: dat moet gewoon sneller kunnen. Alles klopte, de start, het keerpunt en de finish. Ik ben er ontzettend blij mee."

In juli toonde Kromowidjojo tijdens de WK in Boedapest al aan dat ze in grote vorm steekt. Ze veroverde vier medailles: zilver op de 50 vrij, 50 vlinder en 4x100 vrij met de gemengde estafetteploeg en brons met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij.

De World Cup in Eindhoven is komende vrijdag en zaterdag.