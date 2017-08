'Sifan Hassan loopt niet voor zilver of brons op WK'

"De 1500 meter is naar mijn mening het sterkstbezette onderdeel van de WK. Er stonden vijf vrouwen aan de start die in aanmerking kwamen voor goud. Sifan kon dus eerste worden, maar ook helemaal niets pakken", aldus Koens na de vijfde plek van Hassan in het Olympic Stadium in Londen.

"Ze verliest bepaald niet van kleine meiden", vindt Koens. "Faith Kipyegon en Caster Semenya zijn olympisch kampioenen, die een vreselijk goede versnelling hebben in de laatste ronde."

Toch leek Hassan vooraf de gedoodverfde winnaar. De 24-jarige atlete, die in 2008 vanuit Ethiopië naar Nederland verhuisde, heeft de snelste drie tijden van 2017 achter haar naam staan en kwam de series en de halve finales overtuigend door. Voor de WK zei Hassan bovendien dat ze in de vorm van haar leven stak en dat ze voor goud ging.

"Sifan is een winnaar", weet Koens. "Ze heeft gelopen voor goud en niet voor zilver of brons. Het was alles of niets en het is helaas niets geworden. Mooier kan ik het niet maken."

Loeihard

Verschil tussen de finale en de eerdere twee races van Hassan in Londen was dat ze in de eindstrijd relatief vroeg het initiatief nam, in plaats van te vertrouwen op haar eindsprint. Op 600 meter van de finish snelde ze al naar de koppositie.

Vervolgens hield Hassan lang stand, maar in de laatste meters verkrampte ze en gingen Kipyegon, Jennifer Simpson, Semenya en Laura Muir haar nog voorbij. Winnares Kipyegon klokte 4.02,59 en Hassan 4.03,34.

"Het kan zijn dat ze iets te veel energie verspeelde met haar tussenversnelling om vooraan te komen, maar ze liep de laatste ronde in 58 seconden en dat is loeihard", zegt Koens. "Bovendien is het verschil tussen de nummer één en Sifan niet groot. Het zat echt heel dicht bij elkaar en uiteindelijk is het net verkeerd gelopen."

Overigens is de WK voor Hassan, die twee jaar geleden brons pakte op de 1500 meter, nog niet voorbij. Donderdag loopt ze de series van de 5000 meter. De finale van die afstand is op zondag.