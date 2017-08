Hassan radeloos na teleurstellende vijfde plaats op 1500 meter

De 24-jarige geboren Ethiopische leek haar race goed op te bouwen, maar kwam in de eindsprint tekort en eindigde slechts als vijfde.

"Ik voelde me goed, wist dat het kon en had ook vertrouwen. Maar het lukte niet. Ik weet het niet", was het enige dat een radeloze Hassan direct na haar race kon uitbrengen voor de camera van de NOS.

In de series en de halve finale maakte Hassan nog een ijzersterke indruk. De zege in de finale ging naar de Keniaanse Faith Kipyegon, het zilver was voor Jennifer Simpson uit de Verenigde Staten en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya pakte brons.

Hassan had de derde Nederlandse wereldtitel ooit kunnen pakken. In 2005 veroverde polsstokhoogspringer Rens Blom goud en twee jaar geleden was Dafne Schippers de beste op de 200 meter.

Salazar

Een hinderlijke dijbeenblessure dwarsboomde vorig jaar Hassans voorbereiding op de Spelen in Rio, waardoor ze daar buiten de medailles bleef. Ze besloot na Rio haar heil in Amerika te zoeken bij trainer Alberto Salazar.

Ze was in aanloop naar de finale vol vertrouwen en sprak alleen maar over goud. "Ik heb gedaan wat ik moest doen en dat is harder trainen dan ooit. Ik ben in de vorm van mijn leven", zei ze na de series nog.