Nederlandse Hassan loopt verrassend WK-medaille mis op 1500 meter

De 24-jarige Hassan gold vooraf als de grote favoriete voor de titel en leek dat in de finale waar te maken. Ze ging als koploper het laatste rechte stuk op, maar werd nog door vier atletes voorbij gesprint.

De geboren Ethiopische moest de titel aan de Keniaanse Faith Kipyegon laten, die lang met haar zij aan zij aan liep. Waar Hassan kapotging, hield de Keniaanse stand.

Achter Kipyegon ging het zilver naar de Amerikaanse Jennifer Simpson. De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, specialiste op de 800 meter, pakte brons. Ook de Britse Laura Muir (vierde) eindigde nog voor Hassan.

Hassan liep deze zomer de drie beste tijden van de wereld op de afstand waarop ze regerend wereldkampioene indoor is en twee jaar geleden bij de WK in Peking brons veroverde. Ze won in Londen met ogenschijnlijk gemak haar serie en haar halve finale.

Laag tempo

De finale van de 1500 meter verliep niet helemaal naar wens van Hassan, die zoals wel vaker achteraan het veld bungelde. Het tempo lag laag, waardoor Hassan na ongeveer 900 meter het heft in handen nam.

De pupil van coach Alberto Salazar greep de koppositie en gooide het tempo flink omhoog. Alleen Kipyegon kon mee met Hassan. Maar waar de Nederlandse in de laatste meters volledig stilviel, wist Kipyegon de titel voor zich op te eisen.

De winnende tijd van de Keniaanse was 4.02,59, ruim boven de beste tijd die Hassan eerder dit jaar bij de FBK Games liep: 3.56,14.

Bij winst had Hassan Nederland de derde gouden WK-medaille ooit bezorgd. In 2005 pakte polsstokhoogspringer Rens Blom verrassend de wereldtitel en twee jaar geleden was er goud voor Dafne Schippers op de 200 meter.