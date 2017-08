Schippers neemt bronzen WK-medaille in ontvangst

Bij enkele onderdelen deze WK is de medailleceremonie pas een dag later en dat was bij de 100 meter voor vrouwen het geval. De 25-jarige Utrechtse stond maandag kort voordat het avondprogramma van start ging op het erepodium.

Schippers moest zondagavond de Amerikaanse Tori Bowie (10,85) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10,86) voor zich dulden. De Nederlandse finishte in 10,96. Het brons is haar vierde WK-medaille in totaal. In 2013 veroverde ze in Moskou brons op de meerkamp, waarna ze in 2014 overstapte naar de sprint.

Op de WK van 2015 in Peking pakte Schippers zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter. In Londen komt ze later deze week in actie op de 200 meter. Woensdag zijn de series, donderdag de halve finales en vrijdag is de eindstrijd. Daarna loopt Schippers ook nog de 4x100 meter met de Nederlandse estafetteploeg.

Vetter

Schippers was niet de enige Nederlandse die zondag een medaille pakte. Anouk Vetter verraste met brons op de meerkamp, maar zij kreeg haar medaille kort na de afsluitende 800 meter uitgereikt.

Maandagavond komt er maar een Nederlandse in actie. Sifan Hassan loopt om 22.50 uur (Nederlandse tijd) de finale van de 1500 meter. De in Ethiopië geboren Hassan, die in 2008 naar Nederland kwam, is de topfavoriete voor goud.

Hassans grootste concurrenten zijn de Keniaanse Faith Kipyegon, die in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd, en regerend wereldkampioene en wereldrecordhoudster Genzebe Dibaba uit Ethiopië. Later deze WK loopt Hassan ook nog de 5.000 meter.