Razendsnelle Kromowidjojo herovert wereldrecord op 50 meter vrij

De 26-jarige Groningse verloor haar mondiale toptijd afgelopen woensdag in Moskou nog aan de Zweedse Sarah Sjöström, die de toenmalige recordtijd van 23,24 aanscherpte tot 23,10.

In de finale van de 50 vrij in Berlijn liet Kromowidjojo concurrent Sjöström knap achter zich. De Scandinavische tikte na precies 23 seconden aan en was dus eveneens sneller dan haar eigen wereldrecord. De Australische Cate Campbell werd op respectabele afstand derde (23,62).

Sjöström veroverde eind vorige maand bij de WK langebaan in Boedapest nog de wereldtitels op de 50 vrij en de 50 vlinder. Op beide afstanden werd Kromowidjojo tweede.

Primeur

Bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn beleefde Kromowidjojo in meerdere opzichten een primeur. Ze is namelijk ook de eerste zwemster die op de kortebaan drie keer het wereldrecord aanscherpte op de 50 vrij.

Femke Heemskerk (vierde in 23,93), Tamara van Vliet (vijfde, 24,01) en Valerie van Roon (achtste, 24,40) waren in Berlijn de andere Nederlanders die meededen in de eindstrijd.