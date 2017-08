Van Langen vindt dat Hassan WK-goud verdient op 1500 meter

"Ik hoop dat het gebeurt, want Sifan verdient het echt. Het hele seizoen heeft ze gedomineerd en hier in Londen heeft ze in de series en in de halve finales weer goede wedstrijden gelopen", aldus Van Langen voor de camera van NUsport.

De oud-atlete, die 25 jaar geleden olympisch goud pakte op de 800 meter, is onder de indruk van de prestaties van de Nederlandse middellangeafstandsloper. Internationaal geldt Hassan ook als de topfavoriete, mede doordat ze de drie snelste tijden van dit seizoen op haar naam heeft staan.

"Maar het is een finale en dat is altijd anders", benadrukt Van Langen. "Het is niet zo dat Sifan 'gewoon' goud gaat pakken. Met Faith Kipyegon, Caster Semenya en Laura Muir is de concurrentie zwaar. Medailles kun je niet voorspellen."

Positie kiezen

Voor de finale zal Van Langen nog contact hebben met Hassan. De meervoudig Nederlands kampioen, die nog altijd Nederland recordhoudster is op de 800 meter (1.55,54), werkt voor Global Sports Communication, dat het management voor Hassan doet.

"Ik doe zelf geen begeleiding van atleten meer, maar werk in de wedstrijdorganisatorische kant van het bedrijf. Maar ik ken Sifan goed en zal haar in de aanloop naar de finale wel even spreken. Het belangrijkste is dat ze goed positie kiest en dan is het een kwestie van toeslaan op het juiste moment."

In de series en de halve finales sloeg Hassan pas in de slotronde toe, nadat ze lang in de achterhoede liep. De Nederlandse, die geboren werd in Ethiopië, moet namelijk van haar Amerikaanse coach Alberto Salazar uit het gedrang blijven.

"De tactiek laat ik aan haar coach over, maar ik denk dat ze nu niet weer helemaal van achteruit gaat lopen", zegt Van Langen. "Daarvoor is het risico te groot in een finale."

De finale van de 1500 meter begint maandagavond om 22.50 uur (Nederlandse tijd). Twee jaar geleden in Peking veroverde Hassan WK-brons. Als ze dit keer goud pakt, is ze de derde Nederlandse wereldkampioen ooit in de atletiek, na polsstokhoogspringer Rens Blom (2005) en Dafne Schippers op de 200 meter (2015).