Schippers trots dat ze zich naar brons vocht na pech bij start

"Toen ik van start ging, klikte het blok een stukje lager en dus had ik niet meer de druk", vertelde Schippers kort na haar race voor de camera van NUsport. "Gelukkig kon ik me terugvechten. Daar ben ik heel blij mee. Maar de start was wel balen. Ik had misschien kunnen winnen."

De 25-jarige Schippers, die finishte in 10,96, liet zich niet van de wijs brengen door de pech. "Het enige wat ik kon doen was lopen, lopen en nog eens lopen. Gewoon mijn eigen race lopen en dan kijken waar ik sta."

Omdat Schippers helemaal aan de buitenkant in baan 9 liep, had ze geen oog op de concurrentie. "Dat was echt balen. Toen ik over de finish kwam, had ik geen idee wat ik gedaan had. Ik keek naar het bord en gelukkig was ik derde."

Alleen de Amerikaanse Tori Bowie (10,85) en de Ivoriaanse Marie-Josee Ta Lou (10,86) waren sneller dan Schippers. Opvallend was dat de torenhoge favoriete Elaine Thompson, die vorig jaar olympisch kampioen werd, niet verder kwam dan de vijfde plaats (10,98).

"Dat Thompson vijfde werd is ook voor mij een enorme verrassing. En ook dat Ta Lou tweede werd, al heeft ze dit seizoen wel laten zien dat ze hard kan lopen."

Spannende periode

Voor Schippers is het de tweede keer dat ze een WK-medaille pakt op de 100 meter. Twee jaar geleden in Peking veroverde ze zilver op het koningsnummer en won ze later goud op de 200 meter. Haar nieuwe coach Rana Reider heeft dit seizoen helemaal afgestemd op een piek tijdens de WK.

"Ik voel de laatste weken al dat de topvorm komt", zei Schippers. "Maar het is een spannende periode. Je moet vertrouwen dat het goed gaat komen. Rana kan ook echt dat vuur bij mij naar boven halen dat ik nodig heb voor zo'n finale."

Later deze week gaat Schippers op de 200 meter weer voor een medaille en op basis van de 100 meter heeft ze er vertrouwen in dat gaat lukken. "Mijn tweede stuk op de 100 meter was gewoon echt heel goed. Hopelijk voel ik dat straks op de 200 meter ook."

De series van de 200 meter voor de vrouwen zijn dinsdag. Donderdagavond is de halve finale en vrijdagavond staat de finale op het programma.