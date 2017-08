Emotionele Vetter kan maar moeilijk bevatten dat ze het ‘geflikt’ heeft op WK

"Ik kan het nog steeds niet geloven en dat durfde ik direct na de finish al helemaal niet", vertelde Vetter voor de camera van NUsport.

"Er kwamen direct na de race wat meiden naar me toe om me te feliciteren, maar toen dacht ik: wacht, ik wil eerst op het scherm zien dat ik echt derde ben. Toen dat eenmaal op het scherm verscheen kwamen de tranen. En net op het podium weer. Nu ben ik ineens weer een hyper meisje. Het moet allemaal nog landen."

De 24-jarige Amsterdamse was ook als nummer drie van het klassement aan de 800 meter begonnen en hoewel ze een ruime voorsprong had op de Cubaanse nummer vier Yorgelis Rodriguez, was ze er niet gerust op.

"Ik ben nou eenmaal niet zo sterk op de 800 meter", aldus Vetter, die in de achterhoede finishte, maar de Rodriguez niet meer langszij liet komen qua puntenaantal (6.636 om 6.594).

"Ik heb tijdens de race alleen maar naar de schoenen van Naffie (de Belgische gouden medaillewinnares Nafissatou Thiam, red.) gekeken en toen hoorde ik ineens de bel voor de laatste ronde. Vervolgens ging ik er overheen. Misschien was dat te vroeg, dat weet ik niet. Ik weet ook niet \wat voor tijd ik heb gelopen. Ik zag na afloop alleen dat ik derde was gebleven en daarmee is een droom uitgekomen."

Uitschieter

Na de eerste dag van de zevenkamp zag het er nog niet naar uit dat Vetter een medaille zou pakken. Ze stond na vier onderdelen op de vierde pek.

"Ik was gisteravond daarom een beetje timide. Vooral van de 200 meter baalde ik flink, maar als je dat kan omzetten op de tweede dag dan ben je gewoon een goede atlete", aldus Vetter, die nog weleens verweten wordt dat ze te vaak aan zichzelf twijfelt.

De basis voor de medaille werd zondag gelegd bij het speerwerpen, waar Vetter met 58,41 meter een persoonlijk en een kampioenschapsrecord neerzette. "Speer was de uitschieter die ik nodig had. En ook het verspringen was heel belangrijk."

Top vijf

Het WK-brons voor Vetter komt een jaar nadat ze in Amsterdam verrassend de EK-titel opeiste. Haar derde plek in Londen is een bevestiging dat ze in 2017 weer een stap heeft gezet.

"Ik heb het nooit uitgesproken, maar vooraf was mijn doel om de top vijf te halen. Het moet maar net lukken om op een WK te laten zien dat je vooruit bent gegaan. En dat is gelukt. Sterker, het is brons geworden. Ik heb het geflikt."

Overigen was Vetter niet de enige Nederlandse die in Londen in actie kwam op de meerkamp. Nadine Visser werd zevende en Nadine Broersen moest na vijf onderdelen de strijd staken vanwege een hamstringblessure.