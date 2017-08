'Doodsbange' Vetter ziet derde plaats op zevenkamp als droom die uitkomt

"Ik was bij de start erg zenuwachtig, doodsbang zelfs", zei Vetter na afloop van haar race voor de camera van de NOS. "Maar ik heb alles gegeven. Deze medaille is een droom die uitkomt."

Vetter kwam op de 800 meter in 2.19,43 als negende over de streep in het Olympic Stadium. Ze mocht twaalf seconden verliezen op nummer vier Yorgelis Rodriguez om de derde plek te behouden en verloor uiteindelijk 'slechts' negen tellen op de Cubaanse.

"Ik was bang om mezelf teleur te stellen", bekende Vetter. "Het voelde niet of ik iets kon winnen, ik kon voorafgaand aan de laatste wedstrijd alleen maar verliezen. Het zilver was onhaalbaar en de meiden achter me hadden goede papieren om mij te pakken."

Negende

Vetter had het naar eigen zeggen behoorlijk lastig in haar 800 meter. "Ik bleef continu naar beneden kijken en opeens hoorde ik de bel. Ik zat behoorlijk stuk en toen moest ik nog 300 meter. Ik dacht alleen maar: 'Vol gas blijven gaan'."

Vetter eindigde haar zevenkamp in Londen uiteindelijk op 6636 punten, een verbetering van het Nederlandse record. Olympisch kampioene Nafissatou Thiam uit België won het goud met 6784 punten.

"Ik heb het nooit uitgesproken, maar vooraf was mijn doel om de top vijf te halen", zei Vetter. "Het niveau op de meerkamp is heel hoog. Ik had een tegenvallende 200 meter. Alles moest goed gaan om op het podium te komen."

De atlete kon kort na de wedstrijd niet geloven dat ze een WK-medaille heeft veroverd. "Dat besef komt vast als ik straks daadwerkelijk op het podium sta."