Kupers moet 800 meter op WK laten schieten door kuitblessure

De 25-jarige Kupers, meervoudig Nederlands kampioen, heeft last van een kuit- en achillespeesblessure.

Kupers bereikte zaterdagmiddag de halve finale op de 800 meter door zijn serie op overtuigende wijze te winnen. De Nederlander liep een tijd van 1.45,53 en leek daardoor een medaillekandidaat op de 800 meter, maar kan eremetaal op die afstand nu vergeten.

"Ik voelde tijdens het inlopen de kuit wat stijf worden, maar ik dacht dat er wel uit te lopen", vertelde Kupers. "Het verergerde echter en bij een tweehonderdje schoot het er echt in."

Aangedaan

De 25-jarige Groninger was zichtbaar aangedaan nadat hij zich moest afmelden. "Ik heb wel even zitten janken, want ik was zo goed in vorm en had meer kans dan ooit de finale te halen. Die klachten kwamen ook uit het niets, ik heb nog nooit dergelijke kuitproblemen gehad."

De finale op de 800 meter wordt dinsdag gelopen in het Olympic Stadium.