Schippers sprint knap naar WK-brons op 100 meter

Schippers noteerde in de finale haar snelste tijd dit WK. De Utrechtse was in de series (11,08) en de halve eindstrijd (10,98) van de 100 meter nog iets langzamer.

In het Olympic Stadium in Londen waren alle ogen overigens gericht op de Jamaicaanse Elaine Thompson, maar de olympisch kampioene op de kortste sprintafstand stelde teleur met een vijfde plek (10.98).

Bowie veroverde het goud met miniem verschil op haar naaste belager Marie-Josée Ta Lou (10,86). De Ivoriaanse was net iets langzamer dan de Amerikaanse, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog zilver pakte op de 100 meter.

Met haar gouden WK-plak in Londen is Bowie de opvolger van Shelly-Ann Fraser-Pryce, die twee jaar geleden de wereldtitel veroverde op de 100 meter. De Jamaicaanse is zwanger en kon haar mondiale titel in Londen zodoende niet verdedigen.

Vierde medaille

Voor Schippers, die de finale liep in baan negen, is het de vierde WK-medaille in haar loopbaan. Twee jaar geleden bij de mondiale eindstrijd in Peking veroverde ze nog zilver op de 100 meter.

Met een bronzen plak revancheerde Schippers zich voor haar 100 meter op de Spelen van vorige zomer. Daar greep de voormalig meerkampster naast het eremetaal met een vijfde plek.

Schippers doet bij de WK in Londen ook nog mee aan de 200 meter, waar ze als favoriete haar wereldtitel verdedigt.