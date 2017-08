Schippers met vijfde tijd naar finale 100 meter WK atletiek

Schippers, die liep in de eerste van drie halve finales, zette een tijd neer van 10,98 in het Olympic Stadium in Londen. In de series op zaterdag klokte Schippers 11,08, al ging ze toen niet voluit.

Alleen de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10,87) was in de eerste halve finale rapper dan de 25-jarige Schippers. De nummer een en twee per halve finale gingen sowieso door, plus de drie tijdsnelsten van alle overige sprintsters.

Over het hele veld bezien liep Schippers de vijfde tijd. Behalve Ta Lou waren de Jamaicaanse Elaine Thompsen (10,84), de Braziliaanse Rosangela Santos (10,91) en de Amerikaanse Tori Bowie (10,91) sneller.

Thompson

De finale van de 100 meter wordt zondagavond om 22.50 uur (Nederlandse tijd) gelopen. Schippers start in baan negen, net als vorige zomer tijdens haar olympische race op de kortste sprintafstand.

Twee jaar geleden op de WK in Peking veroverde de Utrechtse zilver op de 100 meter. Het goud ging toen naar Shelly-Ann Fraser-Pryce, die vanwege haar zwangerschap niet meedoet aan de WK.

De 25-jarige Thompson veroverde vorig jaar olympisch goud in Rio de Janeiro. Het zilver was toen voor Bowie en Schippers werd vijfde.

Later deze week loopt Schippers nog de 200 meter en de 4x100 meter met de Nederlandse estafetteploeg. Op de 200 meter is ze titelverdediger. Thompson, die op de dubbele sprintafstand goud pakte in Rio, laat de 200 meter schieten.