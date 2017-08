Programma dag 4 WK atletiek: Sifan Hassan topfavoriete voor goud

Hassan is in bloedvorm, zo bewees ze in de aanloop naar de WK en tijdens de series en de halve finales in het Olympic Stadium.

De 24-jarige middenafstandsloopster, die in 2008 van Ethiopië naar Nederland verhuisde, zette in juni de snelste tijd (3.56,22) van dit seizoen neer op de 1500 meter. Zaterdag noteerde ze in de halve finales, mede dankzij een geweldige slotronde, 4.03,77.

Hassans grootste concurrenten zijn de Keniaanse Faith Kipyegon, die in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd, en regerend wereldkampioene en wereldrecordhoudster Genzebe Dibaba uit Ethiopië. Later deze WK loopt Hassan ook nog de 5.000 meter.

Hassan is de enige Nederlandse die maandag in actie komt in Londen. Behalve de eindstrijd van de 1500 meter staan er nog twee finales op het programma: kogelsingeren bij de vrouwen en de 110 meter horden bij de mannen.

Programma dag 4 (Nederlandse tijd)

19.30 uur: Kwalificatie hinkstapspringen (mannen)

20.00 uur: Finale kogelslingeren (vrouwen)

20.15 uur: Series 400 meter horden (vrouwen)

21.15 uur: Halve finale 400 meter horden (mannen)

21.55 uur: Halve finale 400 meter (vrouwen)

22.30 uur: Finale 110 meter horden (mannen)

22.50 uur: Finale 1500 meter (vrouwen): Sifan Hassan