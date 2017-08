Vetter stunt met WK-brons op zevenkamp in Nederlands record

Vetter kwam als negende over de streep in het Olympic Stadium in 2:14,74. Ze mocht twaalf seconden verliezen op nummer vier Yorgelis Rodriguez om de derde plek te behouden en verloor uiteindelijk 'slechts' negen tellen op de Cubaanse.

Vetter eindigde haar zevenkamp in Londen uiteindelijk op 6636 punten, een verbetering van het Nederlandse record. Olympisch kampioene Nafissatou Thiam uit België won het goud met 6784 punten.

Eerder op zondag deed Vetter al uitstekende zaken bij het speerwerpen, het vijfde onderdeel. Vetter gooide 58,41 meter in het Olympic Stadium in Londen en dat was een persoonlijk record en een kampioenschapsrecord, waardoor ze twee plekken steeg op de ranglijst.

Schippers

Vetter, regerend Europees kampioene, is de tweede Nederlandse ooit met een WK-medaille op de meerkamp. Op de WK van 2013 in Moskou veroverde Dafne Schippers, die een jaar later de overstap maakte naar de sprint, brons.

De andere twee Nederlandse deelneemsters in Londen, Nadine Visser en Nadine Broersen, grepen naast de medailles. Visser werd zesde op de 800 meter en eindigde uiteindelijk als zevende in het klassement met 6370 punten.

Broersen staakte de strijd al na het verspringen, dat het vijfde onderdeel was, vanwege een hamstringblessure.