Vetter na verspringen op vijfde plek in zevenkamp

Vetter kwam bij het vijfde onderdeel, het verspringen, tot 6,32 meter. Nadine Visser bereikte 6,30 en houdt ook nog uitzicht op het podium met de zesde plek in het klassement.

Nadine Broersen werd met 5,95 slechts achttiende bij het verspringen en staat in het algemeen klassement op de twaalfde plaats.

Nafissatou Thiam sprong met 6,57 meter het verst en gaat na vijf onderdelen aan de leiding op de meerkamp. De Belgische verzamelde 5014 punten, gevolgd door Carolin Schäfer uit Duitsland (4948) en de Britse Katarina Johnson-Thompson (4865).

Speerwerpen

Vetter en Visser zijn na vijf onderdelen nog in de race voor een fraaie klassering. Vetter nadert Johnson-Thompson met 4781 punten, Visser volgt met 4763 punten. De Cubaanse Yorgelis Rodriguez staat op de vierde plek met 4826 punten.

Zondag wordt de meerkamp afgesloten met de onderdelen speerwerpen en de 800 meter. Speerwerpen is een van de specialiteiten van Vetter, die vorig jaar in Amsterdam verrassend Europees kampioene werd.

Vloon

Het debuut van polsstokhoogspringer Menno Vloon op de WK is op een drama uitgelopen. De Nederlands recordhouder blesseerde zich zondag bij de kwalificaties bij zijn eerste sprong.

Vloon landde verkeerd op de mat en kwam met zijn rug ongelukkig in aanraking met de staander. Hij werd in een rolstoel van de atletiekbaan in het Olympisch Stadion afgevoerd, naar de medische hulp en komt niet meer in actie op de WK.

De 23-jarige atleet uit Krommenie sloeg de aanvangshoogte van 5,30 meter over en begon op 5,45. Die hoogte had hij normaal gesproken makkelijk kunnen bedwingen, want eerder dit jaar verbeterde hij het Nederlandse record tot 5,85. Dat stond sinds 2004 op naam van oud-wereldkampioen Rens Blom met 5,81.