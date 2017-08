Vetter na zes onderdelen op tweede plek in zevenkamp

Vetter gooide 58,41 meter, een record voor bij de meerkamp. In het klassement bezet ze met 5805 punten de tweede plaats achter de Belgische Nafissatou Thiam (5980 punten).

De 800 meter, het afsluitende onderdeel, wordt zondagavond gelopen. Nadine Visser staat zevende, Nadine Broersen gaf geblesseerd op.

Broersen, oud-wereldkampioene indoor op de vijfkamp, stond na vijf onderdelen op de twaalfde plek. Vanwege een hamstringblessure moet ze de laatste twee onderdelen aan haar voorbij laten gaan.

De 24-jarige Vetter kwam bij het vijfde onderdeel, het verspringen, tot 6,32 meter. Nadine Visser bereikte 6,30.

Nadine Broersen werd met 5,95 slechts achttiende bij het verspringen en raakte daarbij geblesseerd aan haar hamstring.



De Witte

De 24-jarige Heiloose eindigde in haar serie als vijfde, terwijl een plek bij de eerste drie vereist was voor rechtstreekse plaatsing in de halve finales.

Haar tijd van 52,48 bleek naderhand evenmin goed genoeg om als een van de zes tijdsnelsten verder te gaan.

De Witte droop teleurgesteld af. Ze was deze zomer goed in vorm en scherpte haar persoonlijk record aan tot 51,71. Ze komt later dit WK nog een keer in actie op de 4x400 meter estafette.

Marathon

De Keniaan Geoffrey Kirui veroverde de wereldtitel op de marathon. Hij arriveerde na 2 uur 8 minuten en 27 seconden als eerste aan de finish op de Tower Bridge in Londen. De Ethiopiër Tamira Tola kwam op ruime achterstand als tweede binnen in 2.09,49. Alphonce Simbu uit Tanzania pakte het brons in 2.09,51.

Kirui is al de vijfde wereldkampioen uit Kenia op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Hij duelleerde lang met Tola, die aanvankelijk de beste benen leek te hebben. Maar nadat de Ethiopiër, die bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro brons won op de 10.000 meter, twee drinkbussen miste bij verversingsposten, vloeiden zijn krachten weg.

Kirui begon na 35 kilometer aan een indrukwekkende solo. Met bijna anderhalve minuut voorsprong kwam hij juichend over de finish. Hij behoorde vooraf tot de kanshebbers, omdat hij dit voorjaar de marathon van Boston had gewonnen.