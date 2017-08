Bolt grijpt in Londen naast historisch WK-goud op laatste 100 meter

Bolt, die de beste was in 2009, 2013 en 2015 en na dit toernooi een punt achter zijn carrière zet, moest ook Gatlins landgenoot Christian Coleman (zilver) voor zich dulden.

Wereldrecordhouder Bolt kwam in Londen net als eerder in de halve finale wat traag op gang en klokte uiteindelijk 9,95.

Gatlin bleef de achtvoudig olympisch kampioen mede dankzij sterke laatste meters net voor: 9,92. Op Coleman gaf Bolt een honderdste van een seconde toe.

Bolt had geschiedenis kunnen schrijven, want geen enkele atleet pakte ooit vier keer WK-goud op het koningsnummer. Hij blijft nu net als de Amerikanen Carl Lewis en Maurice Greene steken op drie wereldtitels op de 100 meter.

Dopingverleden

De bijna 60.000 toeschouwers in Londen waren het niet eens met de gouden plak van Gatlin. Ze floten de nieuwe wereldkampioen keihard uit om zijn dopingverleden. Gatlin was van 2006 tot 2010 geschorst.

De 35-jarige Amerikaan, die in 2004 olympisch kampioen werd en een jaar later al eens de wereldtitel pakte op de 100 meter, mag zich de oudste wereldkampioen ooit noemen op de kortste sprintafstand.

Over het mislopen van het goud was Bolt realistisch. "Mijn start heeft me de kop gekost. Normaal word ik met de rondes beter, maar dat lukte me nu niet in de finale en daarom heb ik verloren", zei hij.

2011

Het was de eerste keer dat de sprintlegende bij een WK de finale van de 100 meter verloor. In 2011 slaagde Bolt er in Zuid-Korea ook niet in om de wereldtitel in de wacht te slepen, maar toen werd hij gediskwalificeerd na een valse start.

Bolt evenaarde met zijn bronzen plak in Londen wel het recordaantal WK-medailles. Hij staat nu net als voormalig atlete Merlene Ottey op veertien keer eremetaal bij een wereldkampioenschap.

Naast de 100 meter loopt Bolt nog de 4x100 meter in Londen. De 200 meter, de afstand waarop hij drievoudig olympisch kampioen is, laat hij schieten.