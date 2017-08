Schippers blij met 'supermakkelijke' race als begin van WK

"Ik ben blij, dit voelde heel goed", aldus Schippers, die een tijd van 11,08 noteerde, na afloop voor de camera van NUsport. "Het gaat niet om de tijd in de series. Het gaat om doorgaan en niet te veel energie verspillen. Dat is gelukt. Het was een supermakkelijke race."

Schippers won haar serie niet, maar dat was omdat ze aan het eind een beetje inhield. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou was iets sneller: 11,00. "Ik moet hier nog veel races lopen, dus als ik energie kan besparen dan moet ik dat doen", vertelde de 25-jarige Schippers, die later deze WK nog in actie komt op de 200 meter en de 4x100 meter estafette.

Klein nadeel was wel dat het regende in het Olympic Stadium in Londen en dat Schippers op een natte baan moest lopen. "Ik heb liever een droge baan, want dan kun je iets meer risico nemen. Maar gelukkig ben ik qua regen wel wat gewend vanuit Nederland."

Vertrouwen

Zondagavond vervolgt Schippers de 100 meter met de halve finale en (hoogstwaarschijnlijk) de finale. Twee jaar geleden pakte ze op de WK in Peking zilver op de kortste sprintafstand en ook dit keer is een medaille zeker mogelijk. "Deze serie geeft vertrouwen voor morgen. Ik heb zin om morgen heel hard te lopen."

De absolute topfavoriet op de 100 meter is de Jamaicaanse Elaine Thompson, die regerend olympisch en wereldkampioen is. Zij was zaterdag in haar serie iets sneller dan Schippers: 11,05.

Naast Schippers kwamen er nog twee Nederlandse vrouwen in de series van de 100 meter. Naomi Sedney en Jamile Samuel werden zesde in hun serie en dat was bij lange na niet genoeg om door te gaan naar de halve finales. Sedney klokte een tijd van 11,43. Samuel was goed voor 11,52.

De halve finales van de 100 meter voor vrouwen beginnen zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd). De finale is om 22.50 uur.