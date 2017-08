Schippers plaatst zich met speels gemak voor halve finales 100 meter

De 25-jarige Utrechtse, die niet voluit ging, werd daarmee tweede in haar serie. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta-Lou bleef haar net voor: 11,00. De Duitse Gina Lückenkemper was de snelste in de series: 10,95.

Elaine Thompson, de grootste concurrent van Schippers, liep een tijd van 11,05. Daarmee was de Jamaicaanse met overmacht de snelste in haar serie. Ook de Amerikaanse Tori Bowie snelde naar een tijd van 11,05.

De twee andere Nederlandse vrouwen, Naomi Sedney en Jamile Samuel, werden zesde in hun serie. Sedney klokte een tijd van 11,43. Samuel was goed voor 11,52. Beiden zijn uitgeschakeld.

Twee medailles

Schippers aast in Londen op zeker twee medailles. Ze komt ook nog in actie op de 200 meter, waar ze een van de grote favorieten is, en de 4x100 meter estafette. Bij de vorige WK in 2015 won Schippers de titel op de 200 meter en pakte ze zilver op het kortste sprintnummer.

De halve finales van de 100 meter zijn zondagavond om 20.10 uur. De finale staat een paar uur later om 22.50 uur op het programma.