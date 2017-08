Schippers plaatst zich met speels gemak voor halve finales 100 meter

De 25-jarige Utrechtse, die niet voluit ging, werd daarmee tweede in haar serie. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta-Lou bleef haar net voor: 11,00. De Duitse Gina Lückenkemper was de snelste in de series: 10,95.

Elaine Thompson, de topfavoriete uit Jamaica, liep een tijd van 11,05. Daarmee was de regerend olympisch en wereldkampioen met overmacht de snelste in haar serie. Ook de Amerikaanse kanshebster Tori Bowie snelde naar een tijd van 11,05.

Naast Schippers kwamen er nog twee Nederlandse vrouwen in de series van de 100 meter. Naomi Sedney en Jamile Samuel werden zesde in hun serie en dat was bij lange na niet genoeg om door te gaan naar de halve finales. Sedney klokte een tijd van 11,43. Samuel was goed voor 11,52.

Twee medailles

Schippers aast in Londen op zeker twee medailles. Ze komt ook nog in actie op de 200 meter, waar ze een van de grote favorieten is, en de 4x100 meter estafette. Op de estafette vormt ze een team met onder anderen Sedney en Samuel.

Bij de vorige WK in 2015 won Schippers de titel op de 200 meter en pakte ze zilver op het kortste sprintnummer. De atlete was toen nog maar net overgestapt van de meerkamp naar de spint.

De omscholing is dit jaar verder geperfectioneerd door haar nieuw trainer Rana Reider, hoewel Schippers onder zijn leiding deze zomer nog geen toptijden liep. Ze sprak niettemin in aanloop naar de WK het vertrouwen uit dat het in Londen tot een piek komt.

De halve finales van de 100 meter beginnen zondagavond om 20.10 uur (Nederlandse tijd). De finale staat een paar uur later om 22.50 uur op het programma.