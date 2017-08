Varenhorst en Van Garderen naar halve finales WK beachvolleybal

Het Nederlandse duo versloeg in de kwartfinales de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrian Collado. Het werd 20-22, 21-19 en 16-14. Herrera en Gavira waren als negende geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad.

De Brazilianen Evandro en Andre Loyola zijn zondagochtend de tegenstanders in de halve finale. Varenhorst en Van Garderen verloren in de groepsfase nipt van het als vierde geplaatste koppel.

Nadat beide duo's allebei nipt een set hadden gewonnen, moest het laatste bedrijf voor de beslissing zorgen. Daarin namen de Spanjaarden een snelle voorsprong, maar op 12-12 kwamen Varenhorst en Van Garderen op gelijke hoogte. Zij sloegen op 15-14 op hun tweede matchpoint toe.

Wildcard

De Nederlanders, met een wildcard toegelaten tot het WK, vormen pas een paar maanden een koppel. Ze waren eerder al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Brazilianen Alvaro Filho en Saymon Barbosa.

Varenhorst haalde twee jaar geleden samen met Reinder Nummerdor nog de finale op het WK in Den Haag. Hij vindt het zelf ook verrassend dat hij met zijn nieuwe partner meteen in de halve eindstrijd staat.

"Dit zullen niet veel mensen verwacht hebben. Maar met het niveau dat we hier bereiken is het zeker geen wonder", zei Varenhorst bij de NOS. "We gaan nu voor een medaille. We gaan er volle bak voor om de finale te halen, maar het zijn extreem goede teams die we nu nog treffen.''

Van Garderen, in de zaal actief in Italië en pas sinds drie maanden ook in het zand, kon amper bevatten wat hem was overkomen. "Ongelooflijk, we spelen zo goed. De side-out liep als een trein en we hadden steeds een goed aanvalsplan. Ze verdedigden goed, maar Christiaan zei steeds: gewoon gaan."

Vrouwen

Laura Ludwig en Kira Walkenhorst hebben de wereldtitel bij de vrouwen veroverd. Het Duitse koppel versloeg in de finale de Amerikaansen April Ross en Lauren Fendrick in drie sets: 19-21, 21-13 en 15-9. De partij nam iets meer dan een uur in beslag.

Ludwig en Walkenhorst, vorig jaar in Rio al olympisch kampioen, hadden vrijdag in de halve finale de als eerste geplaatste Braziliaansen Larissa en Talita uitgeschakeld.

"Dankzij ons begeleidingsteam hebben we dit kunnen bereiken", zei Ludwig. "We hebben hier heel hard voor moeten werken. Ik had niet gedacht dat we na de olympische titel nu ook de wereldtitel konden veroveren", voegde Walkenhorst toe. Beiden kampten dit jaar met schouderproblemen.