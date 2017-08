Meerkampster Visser voorlopig vierde, Kupers snelste in series 800 meter

Visser kwam bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, tot 1,77 meter. Ook Anouk Vetter bereikte die hoogte. Voor beide vrouwen was dat hun beste prestatie van het seizoen. Nadine Broersen werd met 1,83 meter vijfde. Zij is met 1,94 meter Nederlands recordhouder op dat onderdeel.

De Belgische Nafissatou Thiam en de Cubaanse Yorgelis Rodriguez sprongen met 1,95 meter het hoogst en zijn na twee onderdelen de nummers één en twee op de meerkamp. Thiam verzamelde 2215 punten, Rodriguez 2207.

De Nederlandse vrouwen zijn na twee onderdelen nog in de race voor een fraaie klassering. Visser is vierde met 2088 punten, Broersen staat zevende met 2024 punten, terwijl Vetter negende is met 2019 punten.

In de avonduren volgen het kogelstoten en de 200 meter. Zondag wordt de zevenkamp afgesloten met de laatste drie onderdelen: verspringen, speerwerpen en de 800 meter.

Horden

Eerder op zaterdag was Visser goed begonnen aan de meerkamp. De Nederlandse noteerde bij het eerste onderdeel, de 100 meter horden, een tijd van 12,85 en eindigde daarmee als eerste. Visser, die specialiste is op horden, kreeg voor haar optreden 1147 punten en pakte daarmee de leiding in het meerkampklassement.

Vetter was met een tijd van 13,31 de snelste in haar heat. De 24-jarige Amsterdamse, die vorig jaar in Amsterdam verrassend Europess kampioen werd, liep daarmee twee honderdsten boven haar persoonlijk record.

Broersen noteerde een tijd van 13,79. Daarmee werd ze in haar heat gedeeld vierde en zeventiende in totaal.

800 meter

Kupers bereikte zaterdagmiddag de halve finale op de 800 meter. Hij won zijn serie op overtuigende wijze. De Nederlander liep een tijd van 1.45,53 en verzekerde zich daarmee van een plek in de halve eindstrijd. Ook was hij de snelste overall.

De middenafstandsloper uit Groningen maakte er samen met de Canadees Brandon McBride een harde race van. Hij was ook attent in het laatste stuk naar de finish en rukte met straffe passen naar de eerste plaats.

"Het was een bijna perfecte race," zei Kupers na afloop. "Geef me er nog zo twee. Ik heb ook zelden zo gemakkelijk een tijd als deze gelopen, er zat power in."

De halve finale op de 800 meter is zondag om 22.15 uur. De finale wordt op dinsdag gelopen.