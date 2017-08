Wereldkampioen Farah hoopt op tijd fit te zijn voor tweede goud in Londen

"Ik heb last van mijn been en daar moeten misschien wat hechtingen in", aldus de Brit. "Ik heb wat wondjes en blauwe plekken, maar ik heb nog genoeg tijd voor mijn volgende race."

Aankomende woensdag staan de series van de 5.000 meter op het programma. Zaterdag vindt de finale van die afstand plaats.

Farah, geboren in Somalië en opgegroeid in Engeland, is net als Bolt bezig aan zijn laatste grote kampioenschappen op de atletiekbaan. Hij gaat zich hierna richten op de marathon. Hij wil in stijl afscheid nemen met eveneens goud op de 5.000 meter.

Vrijdagavond werd Farah voor de derde keer op rij wereldkampioen op de 10.000 meter. "Dit was een emotionele avond", zei de 34-jarige Brit direct na afloop van zijn race bij de NOS. "Bij de start raakte ik erg geëmotioneerd. De fans waren luidkeels aan het zingen, dat deed echt wat met me."

"Ik moest echt even mijn focus erbij houden. De geweldige sfeer op de tribune bracht wat herinneringen in me naar boven", aldus Farah.

Genieten

Op de vraag hoe hij toch altijd zo rustig blijft op zo'n groot toernooi als de WK was hij duidelijk. "Omdat ik geniet van wat ik doe. Dat is het allerbelangrijkste. Ik houd ervan om onder wedstrijddruk te staan. Ik heb in de trainingen voorafgaand aan dit toernooi alles gedaan om hier goed te zijn. Meer kan ik in mijn ogen niet doen."

Als Farah volgende week ook de 5.000 meter wint, kan hij pronken met een zegereeks; hij heeft dan vijf keer op rij - drie WK’s (2013, 2015 en 2017) en twee Olympische Spelen (2012 en 2016) - goud gepakt op de langeafstandsdubbel 5.000 en 10.000 meter.