Boze Bolt baalt van 'slechtste startblokken ooit' op WK

"Ik houd niet van deze startblokken. Dit zijn de slechtste startblokken die ik ooit heb meegemaakt en daardoor had ik een heel slechte start", foeterde Bolt.

De achtvoudig olympisch kampioen herstelde zich en kwam in 10,07 over de finish. Met die tijd was hij de snelste in zijn serie. Over het gehele veld waren er wel zeven sprinters sneller. Zijn landgenoot Julian Forte (9,99) was de enige die onder de tien seconden liep.

De slechte startblokken zijn voor Bolt reden van zorg voor de halve finales en de finale, die zaterdagavond op het programma staan. "Ik moet dit voor elkaar krijgen. Ik kan zo niet blijven starten. Toen ik bij de warming-up ertegen duwde, schoven ze naar achteren."

Gatlin

De halve finale en de finale van zaterdag worden de laatste individuele races van Bolt. Hij gaat voor zijn twaalfde wereldtitel, al liep hij dit jaar nog geen absolute toptijden. Zijn snelste tijd dit seizoen op de 100 meter is 9,95, terwijl zijn eigen wereldrecord, dat dateert uit 2009, 9,58 is.

Grootste concurrent van Bolt, die de 200 meter later deze week overslaat, is waarschijnlijk Justin Gatlin. De 35-jarige Amerikaan, wereldkampioen in 2005, liep 10,05 in de series.

Volgend weekend is het absolute slotstuk van de loopbaan van Bolt. Hij komt dan met zijn Jamaicaanse landgenoten in actie op de 4x 100 meter estafette.