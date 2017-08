Bolt overtuigend door series 100 meter, Farah wint 10 kilometer

Bolt won zijn serie in een tijd van 10.07 seconden. Ook de nummer twee, de Brit James Dasaolu, schaarde zich met 10,13 automatisch onder de laatste zestien.

Over het gehele veld ging Bolt als achtste door naar de halve finales. Zijn landgenoot Julian Forte (9,99) was de enige die onder de tien seconden liep en de Amerikaan 35-jarige Justin Gatlin, al jaren een van de grootste concurrenten van Bolt, noteerde 10,05.

Bolt wil in Londen afscheid nemen met niets minder dan goud. Hij komt zaterdag terug voor de halve finale en de finale en jaagt dan op zijn vierde gouden medaille op rij op het koningsnummer. Geen enkele andere atleet heft dat ooit gepresteerd; de Amerikanen Carl Lewis en Maurice Greene kwamen tot drie wereldtitels op de 100 meter.

De achtvoudig olympisch kampioen heeft wel een punt van zorg, zo verklaarde hij na de finish. Hij was namelijk niet te spreken over de startblokken in het Olympic Stadium. "Dit zijn de slechtste startblokken die ik ooit heb meegemaakt en daardoor had ik een heel slechte start", foeterde Bolt.

Farah

Farah schreef zoals verwacht de 10.000 meter op zijn naam. De 34-jarige Brit verwees de Oegandees Joshua Cheptegai en de Keniaan Paul Kipngetich naar respectievelijk de tweede en derde plaats.

Het is de derde achtereenvolgende wereldtitel voor Farah, die exact vijf jaar geleden op dezelfde baan ook al de olympische titel voor zich opeiste.

De laatste twee van de 25 ronden waren verstikkend spannend. Farah nam de leiding en versnelde, maar struikelde twee keer bijna. Hij bleef op de been en liet zich niet meer inhalen. Het stadion ontplofte bijkans toen hij als eerste over de finish kwam in een bijzonder scherpe tijd van 26.49,51.