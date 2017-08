Hassan probleemloos naar halve finales 1500 meter bij WK atletiek

De 24-jarige geboren Ethiopische won haar serie in een tijd van 4.08,89. Een plek bij de eerste zes volstond om door te dringen naar de reeksen in de halve eindstrijd.

Hassan won twee jaar geleden bij de WK in Peking brons en is de regerend wereldkampioene indoor op de 1500 meter. Dit seizoen liep ze de drie beste tijden ter wereld, met 3.56,14 voert ze de jaarranking aan.

De middenlangeafstandsloopster liep dit jaar haar beste races steeds van kop af, maar in Londen koos ze voor haar oude tactiek om de eerste ronden rustig achteraan te lopen. Pas in de laatste 400 meter kwam haar vertrouwde versnelling. Ze trok het laatste rechte stuk stevig door en won met nipt verschil van de Amerikaanse Jennifer Simpson.

Dringen

"Ik mocht eigenlijk niet winnen van mijn coach", zei Hassan na de race. "Maar het ging vanzelf; het was ook een beetje dringen vooraan. Het ging heel gemakkelijk, ik heb het vertrouwen dat ik een snelle laatste ronde kan lopen en daarom durfde ik het ook wel aan pas laat aan te gaan."

Snelste atlete in de series was de Ethiopische titelverdedigster Genzebe Dibaba. Ze won de eerste heat in 4.02,67 voor de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, de olympisch kampioene op de 800 meter. "Zij liepen hard ja, maar het gaat niet om tijden in de series", aldus een zelfverzekerde Hassan.

De halve finales van de 1500 meter worden zaterdagavond afgewerkt en maandagavond is de finale. Later deze week komt Hassan ook nog uit op de 5.000 meter, maar op die afstand maakt ze minder kans op eremetaal.

Cadée

Erik Cadée, de andere Nederlander die vrijdag in actie kwam op de eerste dag van de WK, slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale van het discuswerpen. Hij kwam in drie pogingen niet verder dan 58,90 meter, waarmee hij als twaalfde eindigde in groep A.

Cadée had 64,50 moeten gooien om door te gaan. Zijn beste prestatie dit seizoen was 64,93 meter, maar daar kwam hij in Londen niet bij in de buurt.

"Het hadden mijn beste WK moeten worden en het zijn nu mijn slechtste", baalde de 33-jarige Bosschenaar voor de camera van NUsport.

Geboorte kind

Cadée, zevenvoudig Nederlands kampioen, kondigde vorig jaar na de EK in Amsterdam nog zijn afscheid aan. Het frustreerde hem dat hij al enkele jaren zijn topniveau niet meer haalde. "Ik dacht dat ik die discus nooit meer zou aanraken, maar het begon weer te kriebelen en ik ben weer gaan trainen, zij het niet meer fulltime. Het ging opvallend goed."

Via een sluiproute belandde Cadée op zijn vijfde WK. Hij had de limiet van 65 meter niet gehaald, maar toch kreeg hij dankzij zijn 64,93 een uitnodiging van de internationale atletiekfederatie.

"Ik wilde hier echt presteren en dacht dat ik in vorm was, maar het liep technisch helemaal niet. Misschien kwam het toch door hectische afgelopen weken met de geboorte van mijn kind en ook nog een kapotte vinger, het gevolg van te veel wedstrijden werpen.''