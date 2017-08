Programma dag 2 WK atletiek: Laatste 100 meter Bolt, ook Schippers in actie

De 30-jarige Bolt jaagt in de laatste individuele race van zijn imposante loopbaan op zijn twaalfde WK-goud. Zijn grootste concurrent is de ervaren Amerikaan Justin Gatlin, die in 2005 wereldkampioen werd. De talentvolle Canadees André De Grasse, vorig jaar goed voor olympisch brons in Rio de Janeiro, haakte vlak voor de WK geblesseerd af.

Volgend weekend loopt Bolt met de Jamaicaanse estafetteploeg het slotstuk van zijn carrière: de 4x100 meter.

De Nederlandse ogen zijn zaterdag vooral gericht op Schippers en Hassan. Schippers loopt 's middags de series van de 100 meter, de afstand waarop ze twee jaar geleden zilver veroverde op de WK in Peking. Regerend olympisch en wereldkampioen Elaine Thompson is ook dit keer de grote favoriet, maar voor Schippers is een medaille absoluut mogelijk.

Naast Schippers lopen zaterdag nog twee Nederlanse sprintsters de series van de 100 meter: Jamile Samuel en Naomi Sedney. Zij zijn geen kanshebbers op een medaille, maar gaan wel voor een plek in de halve finales.

Ook op de meerkamp gaan drie Nederlandse vrouwen van start: Anouk Vetter, Nadine Visser en Nadine Broersen. Ze doen de eerste vier onderdelen (100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter), waarna de zevenkamp zondag wordt afgerond met verspringen, speerwerpen en de 800 meter. De enige Nederlandse man die zaterdag in actie komt is Thijmen Kupers in de series van de 800 meter.

Volledig programma dag 2 (Nederlandse tijd)

11.00 uur: Kwalificatie kogelstoten (Mannen)

11.05 uur: 100 meter horden, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

11.35 uur: Kwalificatie kogelslingeren (vrouwen)

11.45 uur: Series 400 meter (mannen)

12.00 uur: Kwalificatie hinkstapspringen (vrouwen)

12.30 uur: Hoogspringen, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

12.45 uur: Series 100 meter (vrouwen): Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney

13.05 uur: Kwalificatie kogelslingeren (vrouwen)

13.45 uur: Series 800 meter (mannen): Thijmen Kupers

20.00 uur: Kogelstoten, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

20.05 uur: Halve finales 100 meter (mannen): Usain Bolt (Jamaica)

20.25 uur: Finale Discuswerpen (mannen)

20.35 uur: Halve finales 1500 meter (vrouwen): Sifan Hassan

21.05 uur: Finale verspringen (mannen)

21.10 uur: Finale 10.000 meter (vrouwen): Susan Krumins

22.00 uur: 200 meter, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

22.45 uur: Finale 100 meter (mannen): Usain Bolt (Jamaica)