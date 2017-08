Programma dag 2 WK atletiek: Laatste 100 meter Bolt in Londen

De 30-jarige Bolt jaagt in de laatste individuele race van zijn imposante loopbaan op zijn twaalfde WK-goud. Zijn grootste concurrent is de ervaren Amerikaan Justin Gatlin, die in 2005 wereldkampioen werd.

De talentvolle Canadees André De Grasse, vorig jaar goed voor olympisch brons in Rio de Janeiro, haakte vlak voor de WK geblesseerd af. Volgend weekend loopt Bolt met de Jamaicaanse estafetteploeg het slotstuk van zijn carrière: de 4x100 meter.

In de halve finales van de 1500 meter komt Sifan Hassan in actie. De 24-jarige geboren Ethiopische won vrijdag al haar serie en hoopt zich nu te plaatsen voor de eindstrijd op de 1500 meter. Hassan is favoriet om goud te winnen op dat onderdeel.

Anouk Vetter, Nadine Visser en Nadine Broersen gaan verder op de meerkamp. Het Nederlandse trio komt zaterdagavond nog in actie op de onderdelen kogelstoten en 200 meter, waarna de zevenkamp zondag wordt afgerond met verspringen, speerwerpen en de 800 meter.

Voor Susan Krumins staat zaterdagavond de finale van de 10.000 meter op het programma.

Volledig programma dag 2 (Nederlandse tijd)

20.00 uur: Kogelstoten, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

20.05 uur: Halve finales 100 meter (mannen): Usain Bolt (Jamaica)

20.25 uur: Finale Discuswerpen (mannen)

20.35 uur: Halve finales 1500 meter (vrouwen): Sifan Hassan

21.05 uur: Finale verspringen (mannen)

21.10 uur: Finale 10.000 meter (vrouwen): Susan Krumins

22.00 uur: 200 meter, meerkamp (vrouwen): Anouk Vetter, Nadine Visser, Nadine Broersen

22.45 uur: Finale 100 meter (mannen): Usain Bolt (Jamaica)