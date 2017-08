Varenhorst/Van Garderen stoomt door naar laatste acht WK beachvolleybal

Het als 45e geplaatste Nederlandse duo was in de achtste finales in Wenen te sterk voor het als 24e ingeschaalde Cubaanse team Sergio Gonzalez en Nivaldo Diaz Gomez: 21-13, 21-23 en 15-13.

Varenhorst en Van Garderen, die pas sinds dit seizoen een duo vormen, zorgden donderdag al voor een grote verrassing door het als eerste geplaatste Braziliaanse tweetal Alvaro Morais Filho/Saymon Barbosa Santos te verslaan in de zestiende finales.

"Dit is ongelooflijk, vooraf hadden we als doel om negende te worden", zei Varenhorst in een eerste reactie tegen de NOS. "Dat hebben we donderdag al bereikt, maar het blijkt nu dat we met dit niveau mee kunnen. Ik denk dat we tegen elk team hier een kans hebben."

Varenhorst/Van Garderen neemt het in de kwartfinales op tegen het als negende geplaatste Spaanse duo Adrian Gavira/Pablo Herrera, dat in drie lange sets te sterk was voor de Brazilianen Gustavo 'Guto' Carvalhaes en Pedro Solberg (21,19, 17-21 en 15-13).

Sterke start

Varenhorst en Van Garderen beleefden een sterke start van hun achtste finale tegen de Cubanen en namen een voorsprong van 6-0 in de eerste set. In de verloren tweede set verspeelden ze drie wedstrijdpunten. In de beslissende derde set gaven ze nog eens twee wedstrijdpunten weg voordat ze toesloegen.

De 2.11 meter lange Varenhorst, die twee jaar geleden bij het WK in Nederland samen met Reinder Nummerdor zilver won, heerste aan het net met tien blocks.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wisten zich donderdag niet voor de kwartfinales te plaatsen. De wereldkampioenen van 2013 en winnaars van brons op de Olympische Spelen van 2016 werden verrassend uitgeschakeld door de Belgen Dries Koekeltoren en Tom van Walle.