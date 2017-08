Meerkampster Vetter voelt zich op WK niet meer 'het talentvolle meisje'

"De twijfel is weg. Ik denk nu eerder: schijt, ik ga het gewoon doen. Ik heb vertrouwen in mezelf en dat is de sleutel", vertelt Vetter, die zaterdag en zondag haar zevenkamp afwerkt in de Britse hoofdstad.

De Amsterdamse zal in het Olympic Stadion worden aangekondigd als de Europees kampioene, maar extra druk denkt ze daardoor niet te voelen.

"Ik voel geen druk van buitenaf. De druk is weliswaar toegenomen, maar dat is vooral druk die ik mezelf opleg. Dat is ook een groot winstpunt van het EK-goud. Ik was altijd dat meisje met veel talent, maar nu weet ik van mezelf: hé, ik kan echt wat. En dat werkt verslavend. Ik ben niet bang om iets verkeerd te doen. Ik wil meer succes."

Gruwelijk niveau

Toch benadrukt Vetter dat er op de WK geen wonderen van haar verwacht mogen worden. De Europese titel kwam als een verrassing toen niet alle toppers erbij waren in Amsterdam. In Londen zal dat anders zijn.

"Het niveau op de zevenkamp is gruwelijk op dit moment, echt niet normaal. Ik werd in mei in het Oostenrijkse Götzis zevende met een score van 6.497, terwijl dat een paar jaar geleden een Nederlands record was geweest."

"Het was dus beter als ik tien jaar eerder geboren zou zijn. Maar het is ook gaaf dat ik in deze tijd mee mag doen. Dit zijn de meerkampjaren waar ze het later over hebben."

Top zes

Aan een medaille in Londen wil Vetter, die vorig jaar op de Spelen in Rio de Janeiro tiende werd, dan ook niet denken, al is ze in het uitspreken van haar doelstellingen minder voorzichtig geworden.

"Vroeger had ik gezegd dat het doel is om zoveel mogelijk punten te halen, maar als Europees kampioen moet het iets anders zijn. Een medaille? Dat is het ultieme. Maar met een plek in de top zes zal ik al heel blij zijn deze WK."

De zevenkamp voor vrouwen begint zaterdag om 11.05 uur (Nederlandse tijd) met de 100 meter horden. Naast Vetter komen er nog twee Nederlanders in actie: Nadine Broerssen en Nadine Visser.