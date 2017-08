Van Niekerk zegt klaar te zijn om de 'nieuwe Bolt' te worden

Bolt, die na de WK in Londen afscheid neemt van de sport, stak woensdag de loftrompet over de 25-jarige atleet. Volgens de meervoudig olympisch kampioen op de 100 meter is Van Niekerk degene die hem gaat opvolgen als boegbeeld van de atletiek.

"Hij gaat mij ooit opvolgen. Daar hoef ik niet lang over na te denken", aldus Bolt tegen Reuters. "Hij is echt een wereldster."

Van Niekerk reageert verheugd op de positieve woorden van Bolt. "Het is natuurlijk geweldig als zo'n grootheid zo positief over je is", aldus Van Niekerk. "Een droom zou uitkomen als ik ooit zulke successen als hij boek."

Van Niekerk won bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de 400 meter en verbrak daarnaast het wereldrecord (43,03), dat sinds 1999 in handen was van Michael Johnson. Ook is de Zuid-Afrikaan de enige atleet ooit die de 100 meter onder de tien seconden heeft gelopen, de 200 meter onder de 20 seconden en de 400 meter onder de 44 seconden.

Enorme eer

"Iedereen heeft natuurlijk een hoop respect voor Bolt. Daarnaast hebben wij als atleten een hoop motivatie gehaald uit de manier waarop hij de sport heeft beoefend. Het is een enorme eer om in zo’n context door zo iemand te worden genoemd."



"Het is mooi om te zien dat hij mij aanmoedigt en steunt in de weg die ik als atleet heb ingeslagen", zegt Van Niekerk. "Hopelijk kan ik ooit zijn tijden evenaren, maar ik besef dat ik nog een lange weg te gaan heb."

De WK atletiek worden van 4 tot en met 13 augustus in Londen gehouden.