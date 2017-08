Oud-wereldkampioen Wladimir Klitschko kondigt bokspensioen aan

Dat maakt de 41-jarige Oekraïner donderdag bekend op zijn website. Klitschko beëindigt zijn loopbaan met 64 overwinningen en slechts vijf nederlagen.

"Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken, nu wil ik aan mijn tweede carrière beginnen", verklaart Klitschko zijn beslissing. "Ik had nooit gedacht dat ik zo'n lange en ongelooflijk succesvolle bokscarrière zou hebben."

Klitschko, tussen 2006 en 2015 onafgebroken wereldkampioen, stapte eind april voor het laatst in de ring. Hij verloor toen op Wembley het gevecht om de vrijgekomen kampioensgordel tegen Joshua.

De Oekraïner liet toen al in het midden of hij nog door wilde als bokser. "Geef me een paar dagen of weken om na te denken", zei Klitschko in het Londense stadion dat vol zat met negentigduizend toeschouwers.

Rematch

Joshua, nu wereldtitelhouder bij de profbonden IBF, WBA en IBO, hoopte echter nog op een rematch tegen Klitschko. Dat gevecht had op 11 november plaats moeten vinden in Las Vegas.

Klitschko verloor zijn gordel in 2015 zelf aan Tyson Fury. Die Brit moest zijn wereldtitel echter inleveren omdat hij twee keer afzegde voor een nieuw gevecht met de Oekraïner.