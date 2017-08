Sifan Hassan: 'Als ik een keer WK-goud kan halen, dan is het nu'

"Als ik een keer WK-goud kan halen, dan is het nu. Ja, je kunt zeggen dat ik in de vorm van mijn leven ben", aldus Hassan woensdagavond in de lobby van het hotel van de Nederlandse ploeg in de Britse hoofdstad.

Vrijdag, op de eerste dag van de WK, loopt ze al de series van de 1500 meter. Zaterdag zijn de halve finales en maandag is de eindstrijd bij de WK.

De 24-jarige Hassan heeft alle reden om met vertrouwen vooruit te kijken. In juni liep ze op de FBK Games in Hengelo de snelste tijd van dit jaar (3.56,14) en ook de tweede en derde tijd van 2017 staan op haar naam.

Haar grootste concurrenten zijn de Keniaanse Faith Kipyegon, die vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd, en regerend wereldkampioene en wereldrecordhoudster Genzebe Dibaba uit Ethiopië.

"Maar ik denk dat er wel vier of vijf atletes zijn die goud kunnen pakken", vertelt Hassan. "En daar zit ik dus bij. Ik wil winnen."

Krachthonk

Twee jaar geleden pakte Hassan brons op de WK in Peking en vorig jaar op de Spelen werd ze, mede door blessureleed in de voorbereiding, vijfde.

De in Ethiopië geboren atlete, die in 2008 in Nederland terechtkwam, zegt haar progressie van dit jaar te danken aan haar verhuizing naar de Verenigde Staten. Afgelopen winter stopte haar samenwerking met de Nederlandse coach Honoré Hoedt en ging ze trainen bij de Amerikaan Alberto Salazar.

"Er moest wat gebeuren om zo goed te worden als ik nu ben. Honoré is een goede trainer, maar het is nu nog professioneler. Ik werk namelijk niet alleen met Salazar. Of het nu op de atletiekbaan is of in het krachthonk, er is altijd iemand om me te begeleiden. Mijn trainingsgroep is ook zo professioneel. Ik trek me op aan anderen."

"Als ik bijvoorbeeld moe ben tijdens een training, hoef ik alleen maar naar een andere loper te kijken en die moeheid is weg. De anderen motiveren me om nog dieper te gaan. Ik dacht altijd dat ik hard trainde, maar nu doe ik het dubbele."

5000 meter

Door de zware trainingen verwacht Hassan dat ze het maximale uit zichzelf kan halen in het Olympic Stadium in Londen.

"Ik heb er alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te staan. Twee jaar geleden kon ik misschien nog zeggen dat ik ergens iets had laten liggen in de voorbereiding. Nu niet. Als ik niet win, kan ik mezelf dus niets verwijten. Ik heb keihard gewerkt. Wat het ook wordt op de WK, ik moet blij zijn. Tenzij ik echt een fout maak in de finale."

Overigens is de 1500 meter niet de enige afstand waarop Hassan in actie komt in Londen. Later in het toernooi loopt ze ook nog de 5000 meter, maar daar behoort ze niet tot de topfavorieten. "Misschien dat ik top acht loop, misschien haal ik het podium. Dat is moeilijk in te schatten", vindt Hassan.

De 5 kilometer is voor Hassan vooral een investering. "Over een jaar of twee, drie denk ik de 1500 meter pas echt goed te kunnen combineren met de 5000 meter. Wie weet ben ik op de WK van 2019 en op de Spelen van Tokio een jaar later op twee afstanden top. Dat moet kunnen. De groei is er nog niet uit."