Schippers leeft na olympisch 'chaosjaar' zonder stress naar WK toe

"Ik sta er nu heel anders in dan een jaar geleden. Toen was alles druk en alles nieuw. Achteraf bezien is het een groot chaosjaar geweest", vertelt Schippers, die dinsdag in Londen arriveerde.

Voor Rio, waar Schippers zilver pakte op de 200 meter en vijfde werd op de 100 meter, zei ze wel dat ze lichamelijk en geestelijk fit was, maar dat was niet zo. "Ik had zoveel verplichtingen. Iedereen wilde wat van me en daar ging ik ook op in. Daardoor kwam ik nooit helemaal tot rust voor Rio, terwijl ik dat wel nodig heb."

Inmiddels heeft de 25-jarige Schippers wel die rust gevonden. Enerzijds doordat er in een na-olympisch jaar minder op haar afkomt, anderzijds omdat ze meer nee durft te zeggen tegen sponsor- en mediaverzoeken en haar broer Derk Schippers als manager veel regelt.

"We vormen een strak team, de lijnen zijn kort met mijn broer. En dat ik niet meer overal ja tegen zeg is ook uit zelfbescherming. Ik wil die drukte niet meer. Dit is mijn carrière, ik wil presteren en daar moet alles voor wijken."

Vol stadion

Het olympisch jaar is daardoor een belangrijke les voor Schippers geweest. "Soms moet je ergens doorheen gaan om erachter te komen wat goed en slecht voor je is. Ik heb nou eenmaal ontspanning nodig en die heb ik nu."

"De afgelopen maanden kende ik zelfs weken waarin ik buiten de baan een lege agenda had. Dan kon ik me helemaal focussen op trainen en bijvoorbeeld ook eens een keer wat eten met een trainingsmaatje. Heerlijk om die tijd voor mezelf te hebben."

Die ontspanning en de rust zorgen er volgens Schippers voor dat ze nu echt uitkijkt naar de start van de WK, waar ze zaterdag in de series van de 100 meter voor het eerst in actie zal komen. "Ik ben er mentaal klaar voor en ga straks echt genieten van een vol stadion."

Schippers zegt zich ook fysiek beter te voelen, mede doordat ze onder haar nieuwe trainer, de Amerikaan Rana Reider, meer krachttraining doet. "Mijn start is bijvoorbeeld verbeterd, omdat ik sterker ben geworden. Je hebt kracht nodig om zo hard mogelijk uit het blok te komen."

Snelle tijden

Toch liep Schippers tot dusverre nog niet zo snel als in eerdere jaren en was de concurrentie sneller. Op de 100 meter kwam ze tot 10,95 en op de dubbele sprintafstand was 22,10 haar snelste tijd. Ter vergelijking: de Jamaicaanse Elaine Thompson liep 10,71 en de Amerikaanse Tori Bowie 21,77.

Schippers zegt zich echter geen zorgen te maken. Ze vertrouwt op haar coach Reider die in haar trainingen geen ruimte geeft om tussendoor te pieken. Alles is toegespitst op de WK. Bovendien hecht ze weinig waarde aan de tijden die in Jamaica en de Verenigde Staten worden gelopen.

"Ik weet dat Thompson dit jaar hard loopt en haar persoonlijk record sneller is. Maar al die tijden doen me niet zoveel, dat is altijd zo geweest. Ik raak ook niet in paniek als iemand die ik één op één altijd versla ineens 10,80 loopt. Het gaat er namelijk niet om dat je de beste banen uitzoekt en dan onder ideale omstandigheden een toptijd loop. Nee, het gaat om de belangrijke toernooien, zoals een WK. De tijd maakt dan niet uit. Het gaat om winnen."

De series van de 100 meter beginnen zaterdag om 12.45 uur (Nederlandse tijd) en zondag zijn de halve finales en de finale. Later in de week loopt Schippers de 200 meter, waarop ze titelverdediger is, en de 4x100 meter estafette.