Bolt heeft gevoel dat hij zich moet bewijzen bij afscheid op WK

Volgens de 30-jarige Jamaicaan, die tijdens zijn loopbaan acht keer olympisch kampioen en elf keer wereldkampioen werd, gelooft niet iedereen in een overwinning van hem op de 100 meter.

"Op de één of andere manier ben ik weer de underdog. Dat is wat ik maar blijf lezen en wat mijn team tegen me blijft zeggen. Ik moet me dus nog een keer bewijzen", zei Bolt dinsdag op een drukbezochte persconferentie in Londen.

Eerder deze maand liet de wereldrecordhouder bij de Diamond League in Monaco zien dat hij langzaam maar zeker klaar is voor zijn laatste WK. In het Stade Louis II liep hij op zijn favoriete afstand voor het eerst onder de tien seconden: 9,95.

"Ik geloof nog steeds dat ik de snelste ter wereld ben. Mijn laatste race liet zien dat het de goede kant op gaat. In de finale gaat het erom wie zijn zenuwen in bedwang weet te houden."

Twijfelen

Bolt, die bij de WK in Londen naast de 100 meter ook de 4x100 meter estafette loopt, vindt dat het niet nodig is om te twijfelen aan zijn vorm.

"Jullie weten dat ik er honderd procent klaar voor ben als ik aan de start verschijn", aldus de Jamaicaan. "Ik ben eindelijk hier in Londen, ik begin het goede gevoel te krijgen en ik heb er heel veel zin in."

In de voorbereiding op de WK, die vrijdag van start gaan, liep Bolt eerder alleen in Kingston (10,03) en bij de Diamond League in Ostrava (10,06). In Londen hoopt hij met zijn vierde wereldtitel op de 100 meter afscheid te kunnen nemen. De 200 meter laat hij schieten.