Wereldrecordhouder Rudisha haakt geblesseerd af voor WK atletiek

Rudisha maakte via Twitter bekend dat hij door zijn kwetsuur niet kan meedoen aan de mondiale titelstrijd in de Engelse hoofdstad.

"Het is verdrietig en teleurstellend dat ik me moet afmelden voor Londen 2017", aldus de 28-jarige titelverdediger.

De Keniaan pakte in 2012 in het Olympisch Stadion van Londen olympisch goud op de 800 meter. Hij herhaalde dat vier jaar later in Rio de Janeiro.

Aman

In 2011 en 2015 pakte Rudishaook de wereldtitel op de afstand die hij al jaren regeert. In 2013 was hij er ook al niet bij vanwege een blessure. De titel ging toen naar de Ethiopiër Mohammed Aman.

Rudisha is de eerste en enige atleet die de 800 meter onder de 1.41 heeft afgelegd. Hij gold dan ook als de grote topfavoriet voor de wereldtitel.

De WK atletiek begint op vrijdag 4 augustus en duurt tot en met zondag 12 augustus.