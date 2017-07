Herstelde Jonker in 18-koppige Oranje-selectie voor EK hockey

Jonker liep begin april een scheurtje in haar schouder op en moest vier maanden revalideren.

In vergelijking met de selectie die in juni meedeed aan de halvefinaleronde van de Hockey World League (HWL) is naast Jonker Malou Pheninckx nieuw.

Maartje Krekelaar (Den Bosch) en Charlotte Vega (Amsterdam) deden wel mee aan de HWL, maar zitten nu niet in de groep. Annan heeft Maxime Kerstholt (Laren), Sanne Koolen (Den Bosch) en Lisanne de Lange (Laren) als reserves aangewezen.

"Het is een sterke groep met een goede balans van jongere en meer ervaren speelsters. We hebben nu nog een kleine drie weken om ons optimaal voor te bereiden op het EK'', vindt Annan, die volgende week met Oranje in Spanje het laatste voorbereidingstoernooi op het EK afwerkt.

In Terrassa staan duels met België, Spanje en Duitsland op het programma. Spanje en België zitten bij het EK in dezelfde poule als Nederland. Tsjechië is de derde tegenstander.

Selectie hockeyvrouwen: Ireen van den Assem, Carlien Dirkse van den Heuvel, Margot van Geffen, Kelly Jonker, Marloes Keetels, Josine Koning (keepster), Laurien Leurink, Caia van Maasakker, Kitty van Male, Frédérique Matla, Laura Nunnink, Malou Pheninckx, Pien Sanders, Lauren Stam, Anne Veenendaal (keepster), Maria Verschoor, Xan de Waard en Lidewij Welten.

Hockeymannen

Eerder op maandag maakte bondscoach Max Caldas de selectie van de hockeymannen voor het EK bekend. In het 18-koppige keurkorps zit slechts een speler die ontbrak op het halvefinaletoernooi van de HWL.

Joep de Mol van Oranje-Rood was er in april in Londen niet bij, maar neemt nu de plaats in van Tristan Algera, die reserve is. Van de overige zeventien spelers waren er elf nog actief op de Olympische Spelen van Rio.

"We hebben een mooie groep samengesteld met een aantal ervaren jongens en spelers voor wie dit een eerste EK wordt", zei Caldas, die met zijn ploeg in Barcelona volgende week nog oefent tegen Engeland, Spanje en Duitsland. Op 13 augustus speelt Oranje nog thuis tegen India. Vijf dagen later begint het EK.

"We kijken er allemaal naar uit", vertelde Caldas. "Maar nu is het eerst belangrijk dat we goed trainen en de wedstrijden gebruiken om straks goed voorbereid te kunnen starten."

Selectie hockeymannen: Seve van Ass, Sander Baart, Billy Bakker, Pirmin Blaak (keeper), Thierry Brinkman, Jorrit Croon, Jonas de Geus, Bjorn Kellerman, Robbert Kemperman, Joep de Mol, Mirco Pruyser, Glenn Schuurman, Sam van der Ven (keeper), Valentin Verga, Bob de Voogd, Mink van der Weerden, Floris Wortelboer en Sander de Wijn.