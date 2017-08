Programma dag 1 WK atletiek: Bolt en Hassan openen jacht op goud

De 30-jarige Bolt, achtvoudig olympisch en elfvoudig wereldkampioen, loopt vrijdagavond in de series van de 100 meter, het enige onderdeel waarop hij deze WK individueel in actie komt. Een dag later zijn de halve finales en de finale.

Overigens zal de 22-jarige Canadees Andre De Grasse, die als de grootste concurrent van de Jamaicaan gezien werd, niet aan de start staan. Hij meldde zich woensdag geblesseerd af.

De Nederlandse ogen zullen vrijdag gericht zijn op middenlangeafstandsloopster Hassan en discuswerper Erik Cadée, die pas vorige week aan de Nederlandse selectie werd toegevoegd. De 33-jarige Brabander werpt in de kwalificatie.

De 24-jarige Hassan loopt in de series van de 1500 meter, het onderdeel waarop ze twee jaar geleden WK-brons pakte in Peking en vorig jaar vijfde werd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In Londen gaat Hassan, die sinds dit jaar in de Verenigde Staten traint, voor goud en dat is mogelijk want de drie snelste tijden van 2017 staan op naam van de Nederlandse.

Hassans grootste concurrenten zijn de Keniaanse Faith Kipyegon, die in Rio olympisch kampioene werd, en regerend wereldkampioene en wereldrecordhoudster Genzebe Dibaba uit Ethiopië.

De halve finales van de 1500 meter zijn op zaterdag en de finale is op maandag. Later deze WK loopt Hassan ook nog de 5.000 meter.

De 10.000 meter is het enige onderdeel waarop vrijdag de medailles al worden verdeeld. Het publiek in het Londen zal op die afstand vooral juichen voor de torenhoge favoriet Mo Farah, die Groot-Brittannië al vier keer olympisch goud bezorgde.

Volledig programma dag 1 (Nederlandse tijd)

20.20 uur: Kwalificatie discuswerpen (mannen): Erik Cadée

20.30 uur: Kwalificatie verspringen (mannen)

20.35 uur: Series 1500 meter (vrouwen): Sifan Hassan

20.45 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen (mannen)

21.20 uur: Series 100 meter (mannen): Usain Bolt (Jamaica)

21.45 uur: Kwalificatie discuswerpen (mannen)

22.20 uur: Finale 10.000 meter (mannen): Mo Farah (Groot-Brittannië)