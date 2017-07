Coach Wouda hoopt dat 'zwemdier' Kromowidjojo carrière voortzet

De 26-jarige Groningse pakte afgelopen week bij de WK in Boedapest vier medailles: zilver op de 50 vrij, 50 vlinder en 4x100 vrij met de gemengde estafetteploeg en brons met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij.

Kromowidjojo kreeg met die medailles én razendsnelle tijden de bevestiging dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort. Ze zwemt nu nog drie World Cups en daarna beslist de drievoudig olympisch kampioene of ze doorgaat tot de Spelen van 2020 in Tokio.

"Zij bepaalt dat zelf, daar ga ik niet over speculeren", zei Wouda zondagavond in de Hongaarse hoofdstad. "We gaan eerst het wereldbekercircuit in en daarna zullen we evalueren."

"Voor mij is het heel simpel. Ranomi vindt zwemmen ontzettend leuk, het geeft haar veel plezier en energie. Het is een enorm zwemdier. Zolang ze dat voelt en het graag wil blijven doen, moet ze gewoon doorgaan. En als ze dat niet meer voelt, moet ze een andere beslissing nemen. Het is aan haar."

Records

Wouda erkent verbaasd te zijn door de indrukwekkende prestaties van 'Kromo' in Boedapest, waar ze persoonlijke records zwom op de 50 vlinder (25,38) en 50 vrij (23,85, tevens een Nederlands record).

"We wisten wel dat ze in vorm was, dat zagen we de hele voorbereiding al aankomen. Ze heeft qua tijden mooie stappen gezet. Als coachteam hebben Patrick Pearson, Thijs Hagelstein en ikzelf een mooie setting gecreëerd waar zij vertrouwen in heeft. Wij geven sturing aan het proces, dat gaat geweldig."