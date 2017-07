Kromowidjojo zwemt in Nederlands record naar zilver op WK

Het goud was zoals verwacht voor Sarah Sjöström. De 23-jarige Zweedse zwom zaterdag al een wereldrecord (23,67) in de halve finales van de 50 meter.

In de eindstrijd was Sjöström iets langzamer: 23,69. Kromowidjojo kwam in een knappe race tot 23,85. Het brons was voor de Amerikaanse Simone Manuel (23,97), die eerder deze week goud pakte op de 100 meter vrij.

De 26-jarige Kromowidjojo zwom niet eerder onder de 24 seconden. In 2012 veroverde ze in Londen olympisch goud in 24,05. Dat was tot zondag ook het Nederlands record.

Twijfels

Mogelijk was de finale van de 50 meter vrij in Boedapest de laatste race van Kromowidjojo. De drievoudig olympisch kampioene zwemt na de WK nog enkele World Cups. Daarna zal ze, ergens in het najaar, besluiten of ze doorgaat.

Na de Spelen in Rio de Janeiro, waar Kromowidjojo geen enkele medaille won, twijfelde ze ook al over haar toekomst. Toen besloot ze er minimaal nog een jaar aan vast te plakken. Nu zal Kromowidjojo met veel betere resultaten uit het recente verleden een afweging kunnen maken, want ze mag tevreden zijn over haar oogst op de WK.

Kromowidjojo begon het toernooi met brons met de estafettezwemsters op de 4x100 meter vrij en ook op de gemengde estafette was er zilver op de 4x100 meter vrij. Individueel greep ze op de 100 meter vrij naast een medaille (vierde), waarna ze verrassend zilver pakte op de 50 meter vlinder, dat niet oliympisch is.

Met zilver én een Nederlands record op de 50 meter vrij sloot Kromowidjojo de WK zondag op fraaie wijze af. Haar totaal aantal WK-medailles in het langebaanzwemmen staat nu op zestien.