Flier/Van Iersel en Brouwer/Meeuwsen winnen op WK beachvolleybal

Door de winst blijven Flier en Van Iersel in de race voor het behalen van de knock-outfase. Ze hadden hun eerste wedstrijd verloren van de Canadesen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes.

Het Nederlandse koppel plaatste zich niet direct voor het WK, maar werd in tweede instantie alsnog toegelaten door een afmelding van het Russische duo Evgenia Ukolova en Anastasia Barsuk. Op basis van de Europese ranglijst ging het WK-ticket naar Flier en Van Iersel.

Maandag spelen Flier en Van Iersel hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Marta Menegatti en Rebecca Perry uit Italië.

Brouwer/Meeuwsen

Bij de mannen wisten Brouwer en Meeuwsen hun eerste groepsduel wel te winnen en ze voegden daar zondag een tweede zege aan toe. Het Nederlandse koppel, in 2013 wereldkampioen en in 2016 goed voor olympisch brons, won zondag van de Italianen Alex Ranghieri en Adrian Carambula in twee sets: 21-16 en 21-19.

Met twee zeges liggen de als tiende geplaatste Nederlanders op koers voor de knock-outfase. In de eerste set tegen de Italianen maakten ze in de slotfase het verschil. In de tweede set ging het lang gelijk op. Pas bij de laatste punten in de set drukten de Nederlanders door en beslisten de wedstrijd.

Dinsdag spelen Brouwer en Meeuwsen hun derde groepswedstrijd tegen het als vijftiende geplaatste Poolse duo Grzegorz Fijalek en Michal Bryl om de winst in de groep.

Meppelink/Van Gestel

Beachvolleybalsters Madelein Meppelink en Sophie van Gestel herstelden zich door hun tweede wedstrijd te winnen. Van het Keniaanse duo Gaudencia Makokha/Naomie Too ondervond het Nederlandse koppel weinig tegenstand: 21-5 en 21-7.

Meppelink en Van Gestel verloren zaterdag nog hun eerste wedstrijd op het WK van het Canadese tweetal Julie Gordon/Camille Saxton: 19-21 en 17-21.

De Nederlandse beachvolleybalsters moeten het dinsdag in de laatste groepswedstrijd opnemen tegen het als derde geplaatste Braziliaanse koppel Agatha/Duda.