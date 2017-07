Braziliaanse Justino neemt wereldtitel over van De Randamie

De Randamie werd in februari de eerste kampioene in het vedergewicht door de Amerikaanse Holly Holm te verslaan. De Utrechtse weigerde vervolgens in de ring te stappen tegen uitdager Justino, vanwege diens dopingverleden.

De UFC besloot daarop de wereldtitel af te pakken van De Randamie. Justino en Evinger streden zaterdag om de vacante kampioensriem.

De 32-jarige Braziliaanse besliste de partij zaterdag in de derde ronde. De Amerikaanse Evinger (36) kreeg een technische knock-out.

De Randamie zei onlangs dat ze haar zinnen heeft gezet op de UFC-wereldtitel in de lichtere bantamgewichtsklasse.

Die wereldtitel is momenteel in handen van een andere Braziliaanse, Amanda Nunes. De Ranamie (33) vecht in september bij de UFC Fight Night in Rotterdam haar eerstvolgende duel. Ze neemt in Ahoy op tegen de Amerikaanse Marion Reneau.