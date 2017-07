Nederland voor het eerst sinds 2013 zonder medailles op WK BMX

In het Amerikaanse Rock Hill viel Niek Kimmann op de vierde plaats net buiten de prijzen. De winst ging naar de Amerikaan Corben Sharrah, voor de Fransen Sylvain André en titelverdediger Joris Daudet.

Kimmann werd in 2015 nog wereldkampioen, een jaar later werd hij tweede. Jelle van Gorkom, die zilver won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, en Twan van Gendt werden al in de kwartfinales uitgeschakeld.

Bij de vrouwen eindigde Laura Smulders in de finale als zesde. Ze was door een beroerde start al snel kansloos. In 2014 veroverde ze nog brons op het WK.

Post

Het goud ging naar Alise Post uit de Verenigde Staten, voor de Colombiaanse Mariana Pajon en de Australische Caroline Buchanan.

Bij de junioren was er wel Nederlands succes. De 18-jarige Kevin van de Groenendaal pakte het zilver achter winnaar Cedric Butti uit Zwitserland.