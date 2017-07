Kromowidjojo verbaast zichzelf met WK-zilver op 50 meter vlinder

De 26-jarige Groningse moest in een persoonlijk beste tijd (25,38) alleen de oppermachtige Zweedse Sarah Sjöström voor zich dulden op de niet-olympische afstand.

"Dit is supernice. Een dik persoonlijk record en tweede van de wereld in een supersterk veld", genoot Kromowidjojo na haar zilveren race voor de camera van de NOS.

Ze gaf toe dat ze haar medaille niet had zien aankomen. "Dit had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht. Achter Sarah eindigen is geen verkeerde uitslag."

Kromowidjojo plaatste zich zaterdag voor de finale van de 50 meter vrije slag en bovendien won ze zilver op de 4x100 meter vrij bij de gemengde estafette.

Wereldniveau

Na haar verrassende zilveren plak op de 50 vlinder liet Kromowidjojo weten dat ze geen ambities koestert om zich bijvoorbeeld ook meer te focussen op de 100 vlinder.

"Op wereldniveau niet. Ik heb dit jaar wel wat meer op de vlinderslag getraind. Voor nu was het in ieder geval een mooie race."

De olympisch kampioene op de 50 en 100 meter vrij van 2012 heeft ondanks de suprematie van Sjöström op de 50 vrij vertrouwen in de finale van zondag op die afstand. "Het gat met de rest is groot, maar niets is zeker. Ik heb in ieder geval een plekje en ga strijden."

In totaal veroverde Nederland tot dusver drie medailles op de WK in Boedapest. Naast het zilver van Kromowidjojo en de gemengde estafetteploeg was er ook brons voor de estafettevrouwen op de 4x100 vrij.