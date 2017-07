Kromowidjojo als vierde naar WK-finale 50 vrij, wereldrecord Sjöström

De 26-jarige Kromowidjojo tikte achter de snelle Sjöström, die 23,67 klokte, als tweede aan in 24,20. Ze was daarmee overall vierde.

Sjöstrom (23) zwom een acht jaar oud wereldrecord uit de boeken. De mondiale toptijd was tot vrijdag in handen van de Duitse Britta Steffen, die in augustus 2009 tot 23,73 kwam.

Naast Kromowidjojo kwam Tamara van Vliet namens Nederland in actie in de halve finales van de 50 vrij, maar zij reikte niet tot de eindstrijd. Met een tijd van 24,72 werd ze zevende in haar halve finale en veertiende overall.

Eerder zaterdagavond veroverde Kromowidjojo knap zilver in de finale van de 50 meter vlinderslag. Ook toen was Sjöström met afstand de beste. De Egyptische Farida Osman pakte brons.