WK-zilver voor Kromowidjojo op 50 meter vlinderslag

De 26-jarige Groningse tikte in de finale als tweede aan achter de Zweedse Sarah Sjöström, die oppermachtig was en in 24,60 een nieuw kampioenschapsrecord zwom.

Kromowidjojo zwom in Boedapest op de niet-olympische afstand een dik persoonlijk record in 25,38. Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de Egyptische Farida Osman, die als derde eindigde.

Het is de eerste individuele medaille voor Kromowidjojo op deze kampioenschappen. Eerder eindigde ze als vijfde in de finale van de 100 meter vrije slag. Wel won ze brons met de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrije slag.

50 meter vrij

Later op zaterdag komt Kromowidjojo ook nog in actie in de halve finales van de 50 meter vrije slag. In de series zwom de wereldkampioene van 2013 op die afstand de derde tijd. Ook Tamara van Vliet plaatste zich voor de halve eindstrijd.

Mogelijk is de WK het laatste grote titeltoernooi van Kromowidjojo. Ze beslist in het najaar of ze haar loopbaan vervolgt.