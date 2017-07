Kromowidjojo en WK-debutante Van Vliet naar halve finales 50 meter vrij

De 26-jarige Kromowidjojo tikte in het Hongaarse water aan in een tijd van 24,53. Van Vliet klokte 24,94.

Met haar tijd was Kromowidjojo de snelste in haar serie. De wereldkampioene van 2013 noteerde de derde tijd over alle series. Van Vliet was goed voor de veertiende tijd overall en zat daarmee ook bij de beste zestien die door mochten naar de halve finales.

Sarah Sjöström uit Zweden noteerde met 24,08 de snelste tijd in de series. Zaterdagavond volgen de halve finales in de Danube Arena.

Kromowidjojo pakte haar enige wereldtitel op de langebaan in 2013 op de 50 meter vrij. Bovendien legde ze op die afstand in 2011 en 2015 beslag op het zilver. Van Vliet (22) maakt haar WK-debuut.

Gemengd estafette

Ben Schwietert, Kyle Stolk, Femke Heemskerk, Maud van der Meer plaatsten zich voor de finale van de gemengde 4x100 meter vrije slag. De Nederlandse estafetteploeg zette de allersnelste tijd (3.23,89) in de series op de klok in Boedapest.

Schwietert opende sterk en zwom de eerste 100 meter in 48,98 seconden; een persoonlijk record voor de 20-jarige zwemmer die op de individuele 100 meter vrije slag nog strandde in de series (49,41).

De tweede zwemmer Stolk deed er nog een schepje bovenop en noteerde 48,06, waarna zwemsters Heemskerk en Van der Meer het afmaakten.

Later op zaterdag is de finale van de 4x100 meter vrij gemengd. Van der Meer wordt dan naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Kromowidjojo.